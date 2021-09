Maxi squalifica in Austria: il motivo del folle gesto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sapete chi è Raschid Arsanukaev? Il giocatore ormai ex Viktoria 62 Bregenz è stato squalificato fino all’autunno del 2023 per aver colpito al volto con una testata un avversario. durante la partita contro il SPG Göfis / Satteins dello scorso 11 settembre, il giocatore era stato espulso con un doppio giallo. Arrabbiato per la decisione arbitrale, Arsanukaev si sarebbe diretto verso l’avversario più vicino e avrebbe detto “Ora vi mostro cosa è punibile”. Le parole del presidente del Viktoria 62 Bregenz “Non possiamo tollerare incidenti del genere. Arsanukaev non fa più parte del nostro club”. Queste le parole del presidente del Viktoria 62 Bregenz. LEGGI ANCHE: Formazioni UFFICIALI Spezia-Juventus: fuori un big nei bianconeri! LEGGI ANCHE: “In estate Juventus vicinissima a due top”: la rivelazione dell’esperto L'articolo proviene da Rompipallone - News ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sapete chi è Raschid Arsanukaev? Il giocatore ormai ex Viktoria 62 Bregenz è statoto fino all’autunno del 2023 per aver colpito al volto con una testata un avversario. durante la partita contro il SPG Göfis / Satteins dello scorso 11 settembre, il giocatore era stato espulso con un doppio giallo. Arrabbiato per la decisione arbitrale, Arsanukaev si sarebbe diretto verso l’avversario più vicino e avrebbe detto “Ora vi mostro cosa è punibile”. Le parole del presidente del Viktoria 62 Bregenz “Non possiamo tollerare incidenti del genere. Arsanukaev non fa più parte del nostro club”. Queste le parole del presidente del Viktoria 62 Bregenz. LEGGI ANCHE: Formazioni UFFICIALI Spezia-Juventus: fuori un big nei bianconeri! LEGGI ANCHE: “In estate Juventus vicinissima a due top”: la rivelazione dell’esperto L'articolo proviene da Rompipallone - News ...

Ultime Notizie dalla rete : Maxi squalifica Carrera, tutto quello che è successo nell'edizione 2021 - Gli scatti più belli Non si placano a Castel San Pietro le polemiche dopo la Carrera in centro storico di domenica scorsa che ha visto la squalifica della Mora e la vittoria dell'Ovetto. A far discutere il maxi incidente avvenuto in via dei Mille al primo giorno. Tutto liscio, invece, al mattino nella Coppa Terme, con il successo al ...

Arbitro Diletta Ciommei vittima di insulti sessisti/ 'Sei donna, non puoi arbitrare' L'arbitro Diletta Ciommei vittima di insulti sessisti: maxi squalifica a Pistinciuc Squalificato per dieci giornate . E' questo il verdetto della Figc/Lnd Umbria, dopo che il calciatore della Real Avignano , Adrian Florian Pistinciuc , ha rivolto all'...

Fiorentina Primavera, maxi squalifica per Dainelli. Il motivo fiorentinanews.com Austria, testata all’avversario: maxi squalifica di 48 giornate Quello che è successo nella nona serie austriaca ha dell’incredibile e vede come protagonista Raschid Arsanukaev, calciatore russo del Viktoria 62 Bregenz, che ha ricevuto 48 giornate di squalifica ...

L'aggressione a Diego Tardelli dopo la sconfitta del Santos: "È stato un orrore" Diego Tardelli ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune stories in cui ha raccontato la triste vicenda che l'ha visto protagonista la scorsa notte.

