Maurizio Costanzo diretto su Maria De Filippi “Si è accorta che i miei ospiti …”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Desono una coppia collaudatissima e lei, in più occasioni, ha tenuto a dire che nei confronti del marito nutre un grande spirito protettivo e che lo coccola moltissimo come coccola anche con il figlio, Gabriele.ricambia in pieno il suo sentimento e i due appaiono, in tutte le occasioni, molto affiatati.dice della moglie: “Ho fatto uno sbaglio emi ha aiutato” Il giornalista e conduttore romano ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più Tv in occasione della quale ha svelato molto del suo rapporto con la moglie, raccontando anche alcuni aneddoti sorprendenti., che ha compiuto 83 anni, ha detto della moglie che ...