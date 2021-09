Mattia Binotto rivela: “Ferrari? Progetto nuova macchina in fase avanzata” (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Ferrari corre verso il futuro. La nuova vettura del 2022 è in fase avanzata di sviluppo: lo ha detto il team principal Mattia Binotto. Il dirigente sportivo della Rossa di Maranello ha fissato anche gli obiettivi principali della prossima stagione parlando di possibilità di concorrere per il campionato nella prossima stagione motoristica. Mattia Binotto: “Obiettivo futuro? Competere per il campionato” Ecco le parole di Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ai microfoni del sito ufficiale della Formula Uno: “Il Progetto sta progredendo. Questo è il momento in cui normalmente si congelano le geometrie del telaio e l’intero concetto dell’auto, il layout delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lacorre verso il futuro. Lavettura del 2022 è indi sviluppo: lo ha detto il team principal. Il dirigente sportivo della Rossa di Maranello ha fissato anche gli obiettivi principali della prossima stagione parlando di possibilità di concorrere per il campionato nella prossima stagione motoristica.: “Obiettivo futuro? Competere per il campionato” Ecco le parole di, team principal della, ai microfoni del sito ufficiale della Formula Uno: “Ilsta progredendo. Questo è il momento in cui normalmente si congelano le geometrie del telaio e l’intero concetto dell’auto, il layout delle ...

