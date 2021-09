Mattarella firma il decreto estensione Green Pass su luoghi lavoro (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' già in vigore il decreto per l'estensione del Green Pass sui luoghi di lavoro , approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. Il provvedimento è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo la firma e la bollinatura del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il provvedimento, come noto, prevede l'estensione dell' obbligo di presentazione del certificato verde sui ... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' già in vigore ilper l'delsuidi, approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. Il provvedimento è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo lae la bollinatura del Capo dello Stato Sergio. Il provvedimento, come noto, prevede l'dell' obbligo di presentazione del certificato verde sui ...

