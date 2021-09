Maresca | il pm antimafia che corre per il centrodestra | ma da indipendente | «Me ne fotto dei simboli»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Si parlava di una sua discesa in campo già nel 2020, per il rinnovo del consiglio regionale. Il, tuttavia, è riuscito a convincere il pma scendere nell’agone politico un anno più tardi, in tempo per le elezioni comunali di Napoli. Catello– che in un’intervista aveva detto: «Il politico di professione non lo farò mai» -, ha ufficializzato la sua candidatura il 26 maggio 2021, definendosi «» e ammettendo pubblicamente: «Me nedei». Ha chiesto a Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di credere «nel suo nuovo modello e accogliere il mio progetto facendo un passo di lato». Secondo i sondaggisti, al primo turno sarà distaccato di parecchie preferenze dal candidato di Pd e M5s, ma i suoi voti e quelli di Antonio Bassolino dovrebbero ...