Marelli taglia 1.500 posti di lavoro. "Colpa della carenza di componenti"

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La ex Magnetitaglierà 1.500dinel prossimo anno. Laha in programma dire 1.500dia livello mondiale ed avere una struttura più snella, dopo che la ...

Il Sole 24 ORE

Con circa 58.000 dipendenti nel mondo, il perimetro di Marelli conta 170 fra stabilimenti e centri di ricerca e sviluppo in asia, america, europa e africa e un fatturato di 10,4 miliardi di euro. L'obiettivo è costruire un'azienda più snella in questa fase di carenza dei componenti dovuta alla pandemia. Fim Cisl: «Non scaricare i costi sui lavoratori». La ex Magneti Marelli taglierà 1.500 posti di lavoro nel prossimo anno. La Marelli ha in programma di tagliare 1.500 posti di lavoro a livello mondiale ed avere una struttura più snella, dopo che la pandemia ha causato carenza di componenti.