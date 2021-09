Manley lascia Stellantis | sarà il nuovo ceo di AutoNation | il gigante della distribuzione dell' auto Usa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manley lascia

Michael, numero due dell'azienda e capo di tutte le attività americane che rappresentano la parte più sostanziosa dei margini del colosso italo - franco - americano,la Compagnia. Sarà ...... ndr ), è giunto il momento per me di iniziare un nuovo capitolo', ha dichiarato in una nota ufficiale lo stesso, già amministratore delegato di Fca, in virtù del malessere e della successiva ...Per Stellantis si chiude un’era. Michael Manley, numero due dell’azienda e capo di tutte le attività americane che rappresentano la parte più sostanziosa dei margini ...Stellantis rimbalza dopo tre cali di fila: l'uscita di Manley dal gruppo è già scontato. Gli analisti dicono di comprare, con target che lascia a bocca aperta ...