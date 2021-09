Mai più minori sottratti alle madri dagli ex mariti. Stop alla Sindrome da alienazione parentale. La norma votata da tutte le senatrici della Commissione d’inchiesta sul femminicidio (Di mercoledì 22 settembre 2021) La cosiddetta Sindrome da alienazione parentale (Pas) in base alla quale in passato dei minori sono stati sottratti alla madre durante i processi di separazione e divorzio, non avrà più cittadinanza nei tribunali italiani: è questa una delle novità più rilevanti contenuta nella riforma del processo civile. Ad escludere questa contestata prassi dai futuri processi è stato un emendamento presentato dalle senatrici della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, presieduta dalla dem Valeria Valente. Come spiega la senatrice 5S Cinzia Leone (nella foto), vice presidente della Commissione: “Dal pacchetto di modifiche ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) La cosiddettada(Pas) in basequale in passato deisono statimadre durante i processi di separazione e divorzio, non avrà più cittadinanza nei tribunali italiani: è questa una delle novità più rilevanti contenuta nella riforma del processo civile. Ad escludere questa contestata prassi dai futuri processi è stato un emendamento presentato dsul, presieduta ddem Valeria Valente. Come spiega la senatrice 5S Cinzia Leone (nella foto), vice presidente: “Dal pacchetto di modifiche ...

Advertising

CarloCalenda : Perché i problemi sono complessi, oggi più che mai. E non possono essere ridotti a un sì o no. Compito della politi… - FBiasin : Ok, gli auguri di compleanno sono stucchevoli, ma “il più forte” se li merita tutti. #Ronaldo, 45 anni, come lui ne… - chiellini : Ora più che mai FORZA JUVE! #JuventusMilan #FinoAllaFine - ScorrettoCaffe : Ma non doveva essere la portavoce del: 'non accada mai più'? Se oggi non hai il lasciapassare perdi il lavoro e sei… - Rogpiton : @PieroPradelli @gloquenzi @officialmaz E allora che cacchio parli, ma che ne sai come hanno lasciato Roma Senza so… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più La leggenda di Gazdic: gli 'Hajduks', la tubercolosi e quell'ultima partita Nikola Gazdic non giocherà mai più a calcio e se ne andrà da questa terra l'anno successivo. Probabilmente sereno perché nell'ultima partita della sua vita è riuscito a fare come gli 'Hajduks' che ...

Game of Libia: la crisi infinita non sarà risolta dalle elezioni di dicembre Mosca non avrebbe mai potuto votare a favore, dato che il Wagner Group, la famigerata compagnia di ... Anche se con un ruolo, nei fatti, più defilato rispetto a Mosca ed Ankara. In queste ore, a latere ...

Covid: 'stop disparità vaccinale e prepararsi a futuro', appello Oms a leader mondo latinaoggi.eu Nikola Gazdic non giocheràa calcio e se ne andrà da questa terra l'anno successivo. Probabilmente sereno perché nell'ultima partita della sua vita è riuscito a fare come gli 'Hajduks' che ...Mosca non avrebbepotuto votare a favore, dato che il Wagner Group, la famigerata compagnia di ... Anche se con un ruolo, nei fatti,defilato rispetto a Mosca ed Ankara. In queste ore, a latere ...