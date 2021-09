Magneti Corp ex Magneti Marelli annuncia 1 500 esuberi a livello globale In Italia 19 stabilimenti e 10mila addetti

(Di mercoledì 22 settembre 2021)(ex) sta pianificando 1.500 tagli in organico. Lo storico produttore di ricambi e accessori per auto ma è controllato dal fondo statunitense di private equity Kkr dal 2019. La decisione fa parte di una strategia tesa a dar vita ad un’azienda più snella per fronteggiare meglio la carenza di componenti per auto causata dalla pandemia. La notizia si legge in una lettera ai dipendenti dall’amministratore delegato Beda Bolzenius. La società cercherà anche di migliorare la struttura aziendale e di rafforzare le sue attività in Cina.è stata costituita nel 2019, quando Kkr ha completato l’acquisizione dida Fiat Chrysler Automobiles e l’ha unita con ...

