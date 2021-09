Maggio incorona Koulibaly | Nessuno al mondo come lui

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Christian, ex difensore del Napoli, ai microfoni de Il Mattino ha parlato dell'ottimo momento degli azzurri e della crescita di Kalidou. "Nel 2015-16 il Napoli stava per vincere lo Scudetto ma non ci riuscimmo per delle limitazioni caratteriali. Rispetto a quel Napoli, oggi ci sono ancora Koualibaly e Insigne. Sono due colonne portanti per Spalletti".? "È un difensore di llivello mondiale, ha avuto una grandissima evoluzione. E lo stesso posso dire per Lorenzo, che è cresciuto molto". Scudetto al Napoli? "Ora mi sembra evidente che il Napoli abbia maturatore consapevolezza. Vedo un gruppo di ragazzi che non sentono più quella pressione che invece per noi era difficile da reggere".