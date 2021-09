Mafia | processo Trattativa | pm ‘scelte politica criminale e verità inconfessabili Adnkronos** 5

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Adnkronos) – E ha evidenziato come sia “doveroso rappresentare anche in questo giudizio le doglianze rimaste senza risposta nel parallelo giudizio definito con il rito abbreviato… le motivazioni del giudice di primo grado delMannino sono approssimative e confuse anche nella ricostruzione del percorso argomentativo dell’accusa, mentre quelle dell’appello sembrano più che altro incentrate a enfatizzare ogni possibile criticità, a volte con evidente travisamento dei fatti, piuttosto che valutare la coerenza del ragionamento dell’organo requirente”. Per la Provura generale vi è una “motivazione illogica con travisamento del fatto, con riferimento alla verosimile consapevolezza e alla verosimile approvazione da parte del dottor Paolo Borsellino dell’iniziativa dei carabinieri Mori e De Donno di agganciare Vito Ciancimino”, ma anche “un travisamento della prova ...

...poi finito in flop per la Procura meneghina con assoluzioni per gli imputati, aveva ...dei fatti inquisito in un procedimento dov'era contestata l'aggravante di aver favorito la, ...Leggi anche Stato, ilpiù scombiccherato del mondo Stato2, Travaglio fa il Pm e mette alla sbarra la ministra Cartabia Per i Pm della trattativa Stato -solo Brusca e ..."Con la pandemia di Covid-19, cresce la forza "imprenditoriale" delle mafie che, adesso, "potrebbero rivolgere le proprie attenzioni operative verso i fondi comunitari che giungeranno a breve grazie a ...È prevista per domani pomeriggio la sentenza della corte d'assise d'appello di Palermo relativa al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. I giudici pronunceranno il dispositivo nell'aula bu ...