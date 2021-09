Mafia e scommesse, confisca beni a figlio cantante boss Bari (Di mercoledì 22 settembre 2021) C'è anche Tommy Parisi, il figlio cantante del boss barese Savinuccio, tra i 14 destinatari del provvedimento di confisca definitiva di beni del valore complessivo di circa 22 milioni di euro, tra i ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) C'è anche Tommy Parisi, ildelbarese Savinuccio, tra i 14 destinatari del provvedimento didefinitiva didel valore complessivo di circa 22 milioni di euro, tra i ...

Advertising

Ilikepuglia : Bari, mafia e scommesse sportive: confiscati beni per 22 milioni di euro - SIPARISipari : RT @TgrRai: Mafia e scommesse, confiscati beni al figlio cantante del boss barese Savinuccio. Case e barche per 22 milioni di euro, tra i 1… - TgrRai : Mafia e scommesse, confiscati beni al figlio cantante del boss barese Savinuccio. Case e barche per 22 milioni di e… - AnsaPuglia : Mafia e scommesse, confisca beni a figlio cantante boss Bari. Case e barche per 22 milioni di euro confiscati a 14… - Borderline_24 : #Bari, confisca beni da 22 milioni per #Mafia e scommesse: anche al figlio del boss Parisi -