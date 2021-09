«Madres Paralelas» | il trailer ufficiale del film di di Pedro Almodóvar

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Una storia che, ancora una volta, si rivela il pretesto per indagare altro: l’universo femminile, la maternità, le piccole differenze che costellano creature all’apparenza simili. Madres Paralelas, la pellicola scelta per aprire la scorsa Mostra del Cinema di Venezia, non è (solo) il racconto di un’amicizia estemporanea, fra due donne unite dal bisogno. È, soprattutto, la ricerca di un’origine, di un meccanismo primordiale che sia capace di spiegare alcuni fra gli eventi capovolgenti della vita. La maternità, nella pellicola di Pedro Almodóvar, in sala dal 28 ottobre. https://www.youtube.com/watch?v=Oe9J_fNLLhM