(Di mercoledì 22 settembre 2021) Pace fatta. Al termine di una settimana di reprimende francesi contro Washington in seguito al caso Aukus, Joe Biden e Emmanuelsi parlano. È il capo della Casa Bianca a telefonare al capo dell’Eliseo per chiarire. Stando alla dichiarazione comune diffusa al termine della telefonata, il presidente Usa conviene col francese che “la situazione avrebbe beneficiato di consultazioni aperte” con gli alleati europei, prima di annunciare la nuova intesa di sicurezza anti-cinese con Australia e Gran Bretagna. Ma soprattutto, parlando di cose concrete,ottiene l’impegno degli Usa a “rafforzare il proprio sostegno alle operazioni militari anti-terrorismo della Francia nel Sahel”. Un patto che va a compensare, almeno in parte, la perdita del contratto miliardario per la produzione di sottomarini che i francesi avevano siglato con l’Australia e che ...

Advertising

Elisa34012803 : RT @HuffPostItalia: Macron ha il contentino ma l'Europa resta periferia - angela__mauro : Macron ha il contentino ma l'Europa resta periferia. Il francese fa da sé sui sottomarini: pace fatta con Biden. Su… - HuffPostItalia : Macron ha il contentino ma l'Europa resta periferia -

Ultime Notizie dalla rete : Macron contentino

L'HuffPost

Unicoi un piano d'emergenza messo a punto dal Pentagono e pronto a scattare se per un ...Boris Johnson aveva chiesto alla Casa Bianca - d'intesa con il presidente francese Emmanuel, ...Ilè evidente nel comunicato emesso dal Ministero degli esteri tedesco e riportato dal ... Con la Francia in autodistruzione, grazie ae l'Italia non pervenuta, il riequilibrio non ...Pace fatta. Al termine di una settimana di reprimende francesi contro Washington in seguito al caso Aukus, Joe Biden e Emmanuel Macron si parlano. È il capo della Casa Bianca a telefonare al capo dell ...