Lutto nel cinema | dramma nel cast di Sex and the City

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’amato attore della serie tv Sex And Thesi è spento a 57 anni. La morte di Willie Garson ha lasciato tutti a bocca aperta. Aveva un cancro al pancreas.nel(Adobe Stock)Willie Garson è morto all’età di 57 anni. L’attore era noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Stanford Blatch, l’amico intimo di Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker nello spettacolo americano di successo Sex and thee nei suoi sequeltografici. L’annuncio della morte è stato dato dal figlio Nathen Garson sul suo account Instagram: “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me – si legge nel post – e che sia stato in grado di realizzare così tanto”. “Sei sempre stato la persona più dura, ...

Advertising

infoitsport : Morto Romano Fogli, addio allo storico centrocampista del Bologna: lutto nel mondo del calcio - atlaera_rev : @Peppermint997 d'altra parte è la stessa persona che l'ha invogliato a restare nel reality dopo il lutto,quindi. Di… - StigmabaseF : Lutto nel mondo della moda: è morto il marito di una vera e propria icona - - infoitsport : Lutto nel Bologna: è scomparso Romano Fogli, vincitore dello scudetto del 1964 - PianetaGenoa1893 - tweetnewsit : ? ULTIM'ORA. 'SIAMO SCONVOLTI, RESTERÀ NEL CUORE DI TUTTI'. DEVASTANTE LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO: IL TRISTE ANNUNC… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

...vedovo che ritrova la voglia di vivere grazie all'incontro con una donna reduce dallo stesso. (SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307) Red Snake Un cast femminile per entrarecuore del ...corso di una prestigiosissima carriera, il centrocampista toscano fu tra i grandi protagonisti delle fortune del Bologna , conquistando lo scudetto1964, e del Milan , che1969 vinse ...MONTEMARCIANO - Tutta la comunità in lutto per la scomparsa della professoressa Rosanna Cesaretti, insegnante di italiano, storia e geografia nelle scuole medie. Aveva 72 anni. Aveva ...E' morto Willie Garson, attore che ha recitato in numerose serie tv, ma che era soprattutto noto per Sex and the City e White Collar ...