L’ultima pazzia | se rifiuti il vaccino | niente pensione

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 settembre 2021) In Italia è arrivata una “nuova moda”, quella di voler combattere un virus impoverendo i cittadini e promuovendo restrizioni delle libertà personali.proposta choc arriva dal Codacons che invoca ulteriori restrizioni e massimo rigore. Il presidente, Carlo Rienzi, è intervenuto nel comunicato stampa emesso da parte del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, asserendo quanto segue: “Di fatto l’esecutivo ha introdotto l’obbligo della vaccinazione per i lavoratori, prevedendo la sosdello stipendio per chi non si vaccina. Lo stesso principio va adesso applicato sia a chi percepisce il reddito di cittadinanza, sia ai pensionati, istituendo la sosdel sussidio voluto dal Movimento Cinque Stelle nei confronti degli aventi diritto che risultino non ...