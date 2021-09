Luis Suarez | Sono abituato alle critiche | oggi ho risposto con i gol

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L'Atletico Madrid si salva in casa del Getafe con una vittoria in rimonta grazie alla doppietta dell'attaccante uruguaiano

Tuttosport

L'Atletico Madrid si salva in casa del Getafe con una vittoria in rimonta grazie alla doppietta dell'attaccante uruguaianoL' Atletico Madrid va sotto, soffre, ma riesce a spuntarla contro il Getafe. Decisiva la doppietta del subentrante. Il Pistolero segna due gol nel quarto d'ora finale e ribalta completamente il risultato. Per l'uruguaiano è anche una risposta a chi lo aveva criticato nelle ultime uscite. Queste le sue ...L'Atletico Madrid si salva in casa del Getafe con una vittoria in rimonta grazie alla doppietta dell'attaccante uruguaiano ...La rassegna stampa di CiP: la prima pagina dei principali quotidiani sportivi esteri in edicola oggi, mercoledì 22 settembre 2021.