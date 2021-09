Luce dei tuoi occhi: su Canale 5 la trama della nuova fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per la grande gioia del pubblico appassionato di fiction e serie televisive, Canale5 da il la alla stagione autunnale con un prodotto nuovo di zecca che racconta la toccante storia di una madre alla ricerca della verità riguardante sua figlia. Anna Valle interpreta Emma, una ballerina di fama mondiale, che dopo la morte della sua bambina abbandona Vicenza e si trasferisce oltre oceano ma una lettera anonima farà riaffiorare il passato e la invoglierà a cercare di risolvere il mistero della sua scomparsa. Luce dei tuoi occhi va in onda per la prima volta mercoledì 22 settembre, dopo lo spostamento di settimana scorsa, ovviamente su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa. Quello che c’è da sapere ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per la grande gioia del pubblico appassionato die serie televisive,5 da il la alla stagione autunnale con un prodotto nuovo di zecca che racconta la toccante storia di una madre alla ricercaverità riguardante sua figlia.interpreta Emma, una ballerina di fama mondiale, che dopo la mortesua bambina abbandona Vicenza e si trasferisce oltre oceano ma una lettera anonima farà riaffiorare il passato e la invoglierà a cercare di risolvere il misterosua scomparsa.deiva in onda per la prima volta mercoledì 22 settembre, dopo lo spostamento di settimana scorsa, ovviamente su5 a partire dalle ore 21:30 circa. Quello che c’è da sapere ...

Advertising

mattino5 : Questa sera ritorna la grande fiction su #Canale5: a #Mattino5 è venuta a trovarci Anna Valle per presentarci 'Luce… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Caro bollette. Cingolani anticipa aumenti del 40%: colpa di gas e C02. A luglio Draghi rimediò coi… - ladyrosmarino : RT @PaoloMaddalenaA: Draghi deve far luce sulla sua politica neoliberista che sta dilaniando il diritto al lavoro, egli sta portando l’Ital… - AlbertoFuschi : Da stasera su #Canale5 riparte la nuova stagione di @fictionmediaset #Lucedeituoiocchi con Anna Valle e Giuseppe Z… - RGallonelli : RT @ChiaraCiv: Oggi #22settembre inizia ufficialmente la stagione delle foglie brunite, dei colori caldi e dai toni bruciati, dei cieli mal… -