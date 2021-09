Luce dei tuoi occhi, stasera 22 settembre in tv la prima puntata: trama, cast, attori, storia vera, quante puntate sono (Di mercoledì 22 settembre 2021) Luce dei tuoi occhi, è questa la nuova fiction di Canale 5 che debutterà stasera, mercoledì 22 settembre, in prima serata. La serie, con Anna Valle e Giuseppe Zeno, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, è pronta a prendere il via con la prima e attesa puntata. Luce dei tuoi occhi, stasera 22 settembre in tv: trama della nuova serie tv Si tratta di un thriller melò ambientato a Vicenza in una bellissima accademia di danza nella Basilica Palladiana. La protagonista è Anna Valle, nel ruolo di Emma Conti, una famosa étoile internazionale che vive a New York. Emma era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza per provare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021)dei, è questa la nuova fiction di Canale 5 che debutterà, mercoledì 22, inserata. La serie, con Anna Valle e Giuseppe Zeno, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, è pronta a prendere il via con lae attesadei22in tv:della nuova serie tv Si tratta di un thriller melò ambientato a Vicenza in una bellissima accademia di danza nella Basilica Palladiana. La protagonista è Anna Valle, nel ruolo di Emma Conti, una famosa étoile internazionale che vive a New York. Emma era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza per provare ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Caro bollette. Cingolani anticipa aumenti del 40%: colpa di gas e C02. A luglio Draghi rimediò coi… - zazoomblog : Luce dei tuoi occhi stasera 22 settembre in tv la prima puntata: trama cast attori storia vera quante puntate sono… - CorriereCitta : Luce dei tuoi occhi, stasera 22 settembre in tv la prima puntata: trama, cast, attori, storia vera, quante puntate… - _giulia2004 : RT @BottaOfficial: ALLA LUCE DEI FATTI è evidente che Speranza vada rimosso e processato. Andrebbero giudicati anche i magistrati che anc… - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Questa sera ritorna la grande fiction su #Canale5: a #Mattino5 è venuta a trovarci Anna Valle per presentarci 'Luce dei tuoi… -