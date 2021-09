“Luce dei tuoi occhi”, la nuova fiction con Anna Valle debutta stasera su Canale 5: trama e cast (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo una lunga attesa, finalmente debutterà in prima serata su Canale 5 Luce dei tuoi occhi. La serie segna il ritorno a Mediaset di Anna Valle, al fianco, in questa occasione, di Giuseppe Zeno. La nuova fiction evento dell’azienda di Cologno Monzese, che andrà in onda questa sera 22 settembre, è diretta da Fabrizio Costa e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo una lunga attesa, finalmente debutterà in prima serata sudei. La serie segna il ritorno a Mediaset di, al fianco, in questa occasione, di Giuseppe Zeno. Laevento dell’azienda di Cologno Monzese, che andrà in onda questa sera 22 settembre, è diretta da Fabrizio Costa e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

mattino5 : Questa sera ritorna la grande fiction su #Canale5: a #Mattino5 è venuta a trovarci Anna Valle per presentarci 'Luce… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Caro bollette. Cingolani anticipa aumenti del 40%: colpa di gas e C02. A luglio Draghi rimediò coi… - GmFabrizio : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie #LucedeituoiOcchi che vede protagonisti #AnnaValle e #GiuseppeZeno ht… - fortunanongira : NUNZIO ECCOLO LUCE DEI MIEI OCCHI - riviera24 : Codacons: «Ottima performance dell’industria a luglio ma pesa l’incognita dei rincari di bollette di luce e gas» -