Luca Zingaretti | «Vent’anni di Montalbano | e chi se lo sarebbe mai aspettato»

(Di mercoledì 22 settembre 2021) «Questo premio è il suggello di vent’anni di lavoro iniziati in sordina e diventati qualcosa di travolgente: grazie». Con queste parole un emozionato Luca Zingaretti ritira al Palazzo Reale di Napoli il Nastro d’argento – Grandi Serie Internazionali per i vent’anni di Il Commissario Montalbano. Un progetto di cui l’attore, sfilando sul blue carpet, ricorda i primi passi con affetto sincero e smisurato: «Quando vent’anni fa iniziammo non ci saremmo mai aspettati tutto questo. Il coraggio fu di Carlo Degli Esposti, all’epoca era un piccolo produttore che ebbe l’idea di affidare a me un ruolo magnifico, a cui sono profondamente legato. Il Commissario Montalbano è stata un’esperienza umana e professionale unica, mi ha dato veramente tanto come uomo e come attore».