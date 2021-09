Love is in the air, le anticipazioni del 23 settembre: grave scoperta su Balca (Di mercoledì 22 settembre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata giovedì 23 settembre. Balca è pericolosa, in passato ha fatto qualcosa di davvero grave. Balca (Love is in the air)Eda e Serkan si sposeranno all’indomani, eppure Balca non si arrende. “Dammi un consiglio” – chiede all’amica – “dici che non devo mollare? La negatività non mi aiuta. Io e Serkan siamo destinati ad amarci, io lo so. Non mi arrenderò, non ho intenzione di arrendermi. Non smetterò di cercare opportunità, del resto non ho mai smesso di farlo. Starò sempre accanto a lui, come un’ombra” conclude Balca al telefono. La PR della holding riesce a strappare a Eda un invito alla notte dell’henné, scusandosi per quello che le ha fatto passare e chiedendo ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 settembre 2021)is in the air: prossima puntata giovedì 23è pericolosa, in passato ha fatto qualcosa di davverois in the air)Eda e Serkan si sposeranno all’indomani, eppurenon si arrende. “Dammi un consiglio” – chiede all’amica – “dici che non devo mollare? La negatività non mi aiuta. Io e Serkan siamo destinati ad amarci, io lo so. Non mi arrenderò, non ho intenzione di arrendermi. Non smetterò di cercare opportunità, del resto non ho mai smesso di farlo. Starò sempre accanto a lui, come un’ombra” concludeal telefono. La PR della holding riesce a strappare a Eda un invito alla notte dell’henné, scusandosi per quello che le ha fatto passare e chiedendo ...

