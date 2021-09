Love is in the air, anticipazioni turche: Selin si allea con Deniz (Di mercoledì 22 settembre 2021) Eda e Serkan continueranno a dover fronteggiare molti ostacoli lungo il loro cammino insieme, come rivelano le anticipazioni turche di Love is in the air. I due innamorati, infatti, saranno sul punto di convolare finalmente a nozze, ma l'imprenditore sarà costretto a partire con urgenza per l'Italia per risolvere una spinosa questione di lavoro e in questa occasione il suo aereo precipiterà gettando Eda nello sconforto e nella disperazione. Tutti, dopo settimane in cui di Serkan non ci saranno notizie, cominceranno credere che sia morto nello schianto, ma in realtà il giovane si troverà in SLovenia con Selin in quanto avrà perso la memoria. Dopo due mesi, Serkan tornerà a casa e annuncerà a tutti di essere salvo, ma di non ricordare nulla degli ultimi anni e, quindi, anche Eda sarà per lui una ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Eda e Serkan continueranno a dover fronteggiare molti ostacoli lungo il loro cammino insieme, come rivelano lediis in the air. I due innamorati, infatti, saranno sul punto di convolare finalmente a nozze, ma l'imprenditore sarà costretto a partire con urgenza per l'Italia per risolvere una spinosa questione di lavoro e in questa occasione il suo aereo precipiterà gettando Eda nello sconforto e nella disperazione. Tutti, dopo settimane in cui di Serkan non ci saranno notizie, cominceranno credere che sia morto nello schianto, ma in realtà il giovane si troverà in Snia conin quanto avrà perso la memoria. Dopo due mesi, Serkan tornerà a casa e annuncerà a tutti di essere salvo, ma di non ricordare nulla degli ultimi anni e, quindi, anche Eda sarà per lui una ...

Ultime Notizie dalla rete : Love the Netfix sbarca a Verona per film 'Love in the Villa' Verona diventa un set per una produzione Netfix, si tratta del film "Love in the Villa" con Tom Hopper e Kat Graham che sarà girato nel capoluogo scaligero con il supporto della Veneto film commission. Le riprese inizieranno il 27 settembre, come annunciato in ...

