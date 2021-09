Love is in the air anticipazioni 23 settembre 2021: Balca finisce nelle mani della polizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Love is in the air torna domani, giovedì 23 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: la polizia considera Balca un soggetto pericoloso, viene allontanata dalla festa. Love is in the air torna domani, giovedì 23 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata della settimana. Fin dalle anticipazioni Balca sembra prossima all'uscita di scena. Balca convince Eda a farla partecipare alla sua notte dell'henné, ma la sua presenza desta qualche sospetto e a buona ragione. Mentre fervono i preparativi per il matrimonio di Eda e Serkan, Melo "indaga" sul comportamento di Balca, come anticipa il promo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021)is in the air torna do, giovedì 23, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: laconsideraun soggetto pericoloso, viene allontanata dalla festa.is in the air torna do, giovedì 23, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntatasettimana. Fin dallesembra prossima all'uscita di scena.convince Eda a farla partecipare alla sua notte dell'henné, ma la sua presenza desta qualche sospetto e a buona ragione. Mentre fervono i preparativi per il matrimonio di Eda e Serkan, Melo "indaga" sul comportamento di, come anticipa il promo ...

