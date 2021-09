Los Angeles ha il suo museo del cinema: il “Partenone” firmato da Renzo Piano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Los Angeles accoglie finalmente il museo più grande dedicato al cinema del Nord America. Alla realizzazione hanno contribuiti circa 390 milioni di dollari da parte di Disney, Warner e Netflix, mentre il progetto è dell’architetto italiano Renzo Piano. Il museo dell’Academy, la fabbrica dei sogni che trasporterà i visitatori all’interno delle pellicole più amate, aprirà al pubblico dal prossimo 30 settembre. Il museo del cinema è realtà: il progetto di Renzo Piano Los Angeles ha finalmente un museo interamente dedicato al cinema che l’ha resa così famosa nel mondo. Un’opera che – possiamo dirlo – riempie d’orgoglio anche noi italiani, dal momento che il progetto è stato ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 settembre 2021) Losaccoglie finalmente ilpiù grande dedicato aldel Nord America. Alla realizzazione hanno contribuiti circa 390 milioni di dollari da parte di Disney, Warner e Netflix, mentre il progetto è dell’architetto italiano. Ildell’Academy, la fabbrica dei sogni che trasporterà i visitatori all’interno delle pellicole più amate, aprirà al pubblico dal prossimo 30 settembre. Ildelè realtà: il progetto diLosha finalmente uninteramente dedicato alche l’ha resa così famosa nel mondo. Un’opera che – possiamo dirlo – riempie d’orgoglio anche noi italiani, dal momento che il progetto è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Los Angeles Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2021 Il nostro viaggio inizia alle 13.40 , presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che ...

Metti una Sera al Cinema 2021 Jacob è un giovane agricoltore che negli anni '80 porta via la sua famiglia da Los Angeles,determinato ad avviare una fattoria in Arkansas e iniziare una nuova vita. Sua moglie Monica è stanca dell'...

Renzo Piano inaugura il museo del Cinema di Los Angeles Il Secolo XIX Scompare Richard Buckley, marito di Tom Ford E' morto il giornalista e scrittore Richard Buckley, marito dello stilista Tom Ford. Buckley aveva 72 anni ed era malato da tempo. Il giornalista è morto ...

Beautiful, anticipazioni 4-10 ottobre: Zende ritorna a Los Angeles I prossimi episodi della soap opera americana creata da William J. Bell e Lee Philips Bell dal 4 al 10 ottobre anticipano che Zende Forrester Dominguez farà il proprio ritorno a Los Angeles dopo la pa ...

