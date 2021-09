Lo zio di Saman arrestato a Parigi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio diAbbas, Danish Hasnain, è statoquesta mattina in periferia di. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, rintracciato in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia. Hasnain è uno dei cinque parenti della 18enne indagati per l’omicidio. La giovane si era ribellata a un matrimonio forzato in patria ed è scomparsa da Novellara dal 30 aprile.

