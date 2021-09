Lo scorrere del tempo e delle biciclette agli Europei di Trento

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ogni giorno, la Nazionale belga allestisce il suo quartier generale nel più remoto angolo del parcheggio Sanseverino, in centro a. È la Nazionale dell’atleta più atteso della manifestazione, Remco Evenepoel. Prima di ogni sua corsa, mentre fa i rulli per scaldarsi, la tv belga gli piazza davanti due operatori: uno regge una telecamera sempre accesa, un’altra gli fa penzolare a mezzo metro uno di quei microfoni oblunghi e pelosi che sembrano marmotte. Vedendolo sudare forse un po’ troppo, un meccanico piazza davanti a Remco un terzo ventilatore. Il giovane belga – dal vivo il suo volto sembra davvero fanciullesco – finge di volare via, trasportato da tutta quell’aria che gli viene sparata addosso. Se la ride. Dà un sorso alla borraccia, cambia posizionemani sul manubrio, muove la testa a ritmo di musica di tanto in tanto. Il celeste ...