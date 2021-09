Lo schiaffo agli italiani |  insulti a chi si oppone ai matrimoni gay

Ultime Notizie dalla rete : schiaffo agli

ilGiornale.it

In Svizzera la democrazia diretta permetteaventi diritto di voto di esprimersi ogni anno su questioni federali. Il 26 settembre, fra i vari quesiti, in Svizzera si voterà sul Marriage for all ("matrimonio per tutti") la legge voluta ...Gli inglesi cercano di sfruttarla per avvantaggiarsene rispettoalleati europei, ma lo sgarbo ... Soprattutto, non è che mettendola in pista ora, dopo la disfatta afghana e dopo lodell'...Chi si oppone alla legge pro-matrimoni Lgbt viene demonizzato, bollato come "retrogado" e censurato sui social. Domenica si vota in Svizzera per estendere il matrimonio alle persone dello stesso sesso ...I carabinieri di Cremona hanno arrestato un uomo di 43 anni per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, residente a Cremona e pregiudicato, da anni vessava e maltrattava gli anziani ...