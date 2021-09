LIVE Spezia-Juventus | Serie A calcio in DIRETTA | Cuadrado va in panchina!

(Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.05 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3) – Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Bourabia, Ferrer; Verde, Antiste, Gyasi.(4-4-2) – Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Kean, Dybala. 18.00 Buonasera e benvenuti alladimatch infrasettimanale dellaA Tim 2021/2022. Buonasera e benvenuti allatestualematch diA Tim 2021/2022, bianconeri che puntano alla prima vittoria stagionale.di nuovo con il 4-4-2 in cui Kean agirà accanto a Dybala. A ...

Nell'unico precedente in Serie A in casa dello Spezia (ma si giocò a Cesena), la Juve di Pirlo si impose per 4 - 1 , con le reti di Morata, Ronaldo (doppietta) e Rabiot, con Pobega che siglò il gol dello Spezia. La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate di mercoledì in Serie A, incluse le ultime due in trasferta contro Sassuolo e Milan.