LIVE Musetti-Djere 4-6 7-6 2-5, ATP Nur-Sultan in DIRETTA: il serbo si porta avanti di un break (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Scappa via la risposta al serbo. 30-30 Prima vincente dell’azzurro. 0-30 Lungo il dritto di Musetti. 0-15 Djere aiutato dal nastro. 2-5 Djere conserva il break di vantaggio. 40-0 Errore di dritto di Musetti. 30-0 Dritto in corridoio di Musetti. 2-4 Musetti mantiene il servizio. 40-30 Bella risposta di rovescio di Musetti. 40-15 Dritto in rete di Djere. 15-15 Rovescio lungolinea di Musetti. 1-4 Prima vincente di Djere. 40-30 Errore di rovescio di Musetti. 30-30 Musetti affossa il dritto. 15-30 Lungo il rovescio di Djere. 1-3 Djere sfonda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Scappa via la risposta al. 30-30 Prima vincente dell’azzurro. 0-30 Lungo il dritto di. 0-15aiutato dal nastro. 2-5conserva ildi vantaggio. 40-0 Errore di dritto di. 30-0 Dritto in corridoio di. 2-4mantiene il servizio. 40-30 Bella risposta di rovescio di. 40-15 Dritto in rete di. 15-15 Rovescio lungolinea di. 1-4 Prima vincente di. 40-30 Errore di rovescio di. 30-30affossa il dritto. 15-30 Lungo il rovescio di. 1-3sfonda ...

