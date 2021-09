LIVE Milan-Venezia, Serie A calcio in DIRETTA: le formazioni ufficiali! (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 Solito 4-2-3-1 invece per Stefano Pioli con Maignan in porta, turn-over in difesa dove giocano Kalulu, Gabbia, Romagnoli e Ballo-Toure, Bennacer e Tonali a centrocampo, Florenzi a destra, Leao a sinistra e Diaz tre-quartista alle spalle di Rebic riferimento offensivo. 19.49 Paolo Zanetti schiera il suo 4-3-3 con Maenpaa tra i pali, Mazzocchi e Molinaro sugli esterni, Ceccaroni e l’ex di serata Caldara i centrali, Peretz, Vacca e Busio a centrocampo e il tridente offensivo composto da Aramu, Forte e Johnsen. 19.47 Queste le formazioni ufficiali del match: Milan (4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Toure, Bennacer, Tonali, Florenzi, Diaz, Leao, Rebic. All. Pioli. Venezia (4-3-3): Maenpaa, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Peretz, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.51 Solito 4-2-3-1 invece per Stefano Pioli con Maignan in porta, turn-over in difesa dove giocano Kalulu, Gabbia, Romagnoli e Ballo-Toure, Bennacer e Tonali a centrocampo, Florenzi a destra, Leao a sinistra e Diaz tre-quartista alle spalle di Rebic riferimento offensivo. 19.49 Paolo Zanetti schiera il suo 4-3-3 con Maenpaa tra i pali, Mazzocchi e Molinaro sugli esterni, Ceccaroni e l’ex di serata Caldara i centrali, Peretz, Vacca e Busio a centrocampo e il tridente offensivo composto da Aramu, Forte e Johnsen. 19.47 Queste leufficiali del match:(4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Toure, Bennacer, Tonali, Florenzi, Diaz, Leao, Rebic. All. Pioli.(4-3-3): Maenpaa, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Peretz, ...

