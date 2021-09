LIVE Milan-Venezia 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: inizia il match di San Siro! (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Pallone di Brahim Diaz a cercare Kalulu sulla destra che si spegne sul fondo, rimessa dal fondo Venezia. 6? REBIC! Il primo tiro verso la porta è del croato, pallone alto. 5? Traversone di Molinaro dalla sinistra che si trasforma in un tiro sul quale Maignan deve indietreggiare per bloccare il pallone. 4? Possesso Milan in queste prime battute dell’incontro. 3? Fallo commesso da Aramu su Ballo-Tourè a centrocampo, punizione Milan. 2? Classica divisa a bande verticali rosso-nere per il Milan, azzurro con maniche nere ed inserti arancio-verdi per il Venezia con calzoncini e calzettoni bianchi. 1? SI PARTE! Il Milan muove il primo pallone del match. 20.45 Inno della Lega Serie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Pallone di Brahim Diaz a cercare Kalulu sulla destra che si spegne sul fondo, rimessa dal fondo. 6? REBIC! Il primo tiro verso la porta è del croato, pallone alto. 5? Traversone di Molinaro dalla sinistra che si trasforma in un tiro sul quale Maignan deve indietreggiare per bloccare il pallone. 4? Possessoin queste prime battute dell’incontro. 3? Fallo commesso da Aramu su Ballo-Tourè a centrocampo, punizione. 2? Classica divisa a bande verticali rosso-nere per il, azzurro con maniche nere ed inserti arancio-verdi per ilcon calzoncini e calzettoni bianchi. 1? SI PARTE! Ilmuove il primo pallone del. 20.45 Inno della Lega...

juventusfc : Allegri ???? «Lavoriamo tutti insieme per fare le cose bene. Nell'episodio del gol del Milan abbiamo sbagliato» LIVE… - MilanTV : Come ogni gara di Serie A, segui il Milan su @Twitch_Italy ???? ?? La live reaction con @FSpecchia, @Lorenzo_lollo11… - juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - flamestothefire : Ma perché non c'è più la telecronaca live sull'app del Milan ?? - CalcioShowTV : ?? MILAN - VENEZIA | LIVE STREAMING // SERIE A TIM 22.09.2021 // DIRETTA ... -