LIVE Milan-Venezia 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: i rossoneri fanno la partita a San Siro (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28? Riparte il match a San Siro, punteggio ancora fermo sullo 0-0. 27? Gioco fermo con lo staff medico del Milan in campo per soccorrere Gabbia. 26? GIALLO Venezia! Forte interviene a gamba alta su Gabbia a centrocampo e riceve il primo cartellino di serata. 25? REBIC! L’ex Fiorentina e Verona colpisce di testa sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto da Tonali, pallone alto. 24? Destro dal limite di Tonali che trova la deviazione di un giocatore del Venezia, angolo. 23? Johnsen non controlla sulla rimessa di Molinaro con il pallone che oltrepassa la linea di fondo, si ripartirà con un rinvio di Maignan. 22? Rimessa laterale in zona d’attacco in favore del Venezia, che ha alzato il proprio baricentro. 21? ARAMU! Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? Riparte il match a San, punteggio ancora fermo sullo 0-0. 27? Gioco fermo con lo staff medico delin campo per soccorrere Gabbia. 26? GIALLO! Forte interviene a gamba alta su Gabbia a centrocampo e riceve il primo cartellino di serata. 25? REBIC! L’ex Fiorentina e Verona colpisce di testa sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto da Tonali, pallone alto. 24? Destro dal limite di Tonali che trova la deviazione di un giocatore del, angolo. 23? Johnsen non controlla sulla rimessa di Molinaro con il pallone che oltrepassa la linea di fondo, si ripartirà con un rinvio di Maignan. 22? Rimessa laterale in zona d’attacco in favore del, che ha alzato il proprio baricentro. 21? ARAMU! Il ...

juventusfc : Allegri ???? «Lavoriamo tutti insieme per fare le cose bene. Nell'episodio del gol del Milan abbiamo sbagliato» LIVE… - MilanTV : Come ogni gara di Serie A, segui il Milan su @Twitch_Italy ???? ?? La live reaction con @FSpecchia, @Lorenzo_lollo11… - juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - calciomercatoit : Che occasione per #Rebic! #Milan vicino al vantaggio #MilanVenezia 0-0 #CagliariEmpoli 0-0 #SerieA | LIVE ?? - FanSide9 : ?@etcmo2 share live soccer stream LaLiga Real Madrid vs Mallorca Villarreal vs Elche Serie A Spezia vs Juventus A… -