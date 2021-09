LIVE COPPA ITALIA PRIMAVERA - Napoli-Benevento, formazioni ufficiali: turnover per gli azzurrini (Di mercoledì 22 settembre 2021) Napoli Benevento PRIMAVERA Ore 14:45 - Squadre in campo per il riscaldamento. Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Benevento, gara valida per i trentaduesimi di finale di COPPA ITALIA. Gli azzurrini di mister Frustalupi sono reduci dalla vittoria con la Juventus in campionato e lunedì torneranno in campo alle 17 contro il Pescara, ecco perché quest'oggi tanti calciatori resteranno a riposo. I sanniti hanno invece colto una vittoria (con il Cesena) e una sconfitta (contro lo Spezia) nelle prima due giornate di campionato PRIMAVERA 2. Nel prossimo turno la squadra vincitrice affronterà la vincente di Cosenza-Crotone. COPPA ITALIA ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 settembre 2021)Ore 14:45 - Squadre in campo per il riscaldamento. Buongiorno cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara valida per i trentaduesimi di finale di. Glidi mister Frustalupi sono reduci dalla vittoria con la Juventus in campionato e lunedì torneranno in campo alle 17 contro il Pescara, ecco perché quest'oggi tanti calciatori resteranno a riposo. I sanniti hanno invece colto una vittoria (con il Cesena) e una sconfitta (contro lo Spezia) nelle prima due giornate di campionato2. Nel prossimo turno la squadra vincitrice affronterà la vincente di Cosenza-Crotone....

Advertising

Milannews24_com : Milan Como Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE - CentotrentunoC : #CoppaItaliaPrimavera ? Debutto in #CoppaItalia per il #Cagliari di Agostini: ad Asseminello arriva il #Monza di R… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Coppa di Lega inglese: goleade di City e Liverpool, 4 gol per Forss e Rodriguez. Fuori Everton e Watford - Fprime86 : RT @cmdotcom: Coppa di Lega inglese: goleade di City e Liverpool, 4 gol per Forss e Rodriguez. Fuori Everton e Watford - cmdotcom : Coppa di Lega inglese: goleade di City e Liverpool, 4 gol per Forss e Rodriguez. Fuori Everton e Watford… -