LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali in DIRETTA: Svizzera davanti, ma non fa il vuoto (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 La Polonia resta davanti a tutti al termine del Team Relay. Ancora per poco… 15.22 A metà gara in testa la Svizzera con 7?17 sulla Gran Bretagna, 46?44 sugli Stati Uniti e 1’27” sulla Spagna. 15.20 Bissegger e Kueng (staccato Schmid) hanno fatto la differenza nella seconda parte di gara. A metà gara la Svizzera è al comando con 7?17 sulla Gran Bretagna. Va detto che non hanno fatto il vuoto. 15.18 Vola la Gran Bretagna! Dopo la frazione maschile è in testa con 39? sugli Stati Uniti: Archibald e Bigham sono andati davvero forte. Ora vedremo la Svizzera… 15.17 La Francia ha pagato carissima la foratura: 47? di ritardo al primo intermedio. 15.16 I britannici restano in due, si stacca ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 La Polonia restaa tutti al termine del. Ancora per poco… 15.22 A metà gara in testa lacon 7?17 sulla Gran Bretagna, 46?44 sugli Stati Uniti e 1’27” sulla Spagna. 15.20 Bissegger e Kueng (staccato Schmid) hanno fatto la differenza nella seconda parte di gara. A metà gara laè al comando con 7?17 sulla Gran Bretagna. Va detto che non hanno fatto il. 15.18 Vola la Gran Bretagna! Dopo la frazione maschile è in testa con 39? sugli Stati Uniti: Archibald e Bigham sono andati davvero forte. Ora vedremo la… 15.17 La Francia ha pagato carissima la foratura: 47? di ritardo al primo intermedio. 15.16 I britannici restano in due, si stacca ...

