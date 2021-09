LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali in DIRETTA: super Ganna, ma non basta per l’oro. Italia di bronzo (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL bronzo DELL’Italia 16.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.47 L’Italia aveva vinto due settimane fa agli Europei, ma la concorrenza, occorre dirlo, era stata molto meno agguerrita rispetto ad oggi. 16.46 Nel Team Relay è la prova femminile a fare la differenza. Ganna, Affini e Sobrero hanno disputato una prestazione eccezionale, rifilando 20? alla Germania, 34? alla Svizzera e 42? all’Olanda. In campo femminile, tuttavia, l’Italia era inferiore (e non di poco) alle avversarie citate, dunque è già importante aver colto una medaglia. 16.45 Per l’Italia si tratta della seconda medaglia di questi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELDELL’16.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.47 L’aveva vinto due settimane fa agli Europei, ma la concorrenza, occorre dirlo, era stata molto meno agguerrita rispetto ad oggi. 16.46 Nelè la prova femminile a fare la differenza., Affini e Sobrero hanno disputato una prestazione eccezionale, rifilando 20? alla Germania, 34? alla Svizzera e 42? all’Olanda. In campo femminile, tuttavia, l’era inferiore (e non di poco) alle avversarie citate, dunque è già importante aver colto una medaglia. 16.45 Per l’si tratta della seconda medaglia di questi ...

infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Ivanchenko trionfa davanti a Backstedt - OA_Sport : Alle 14.55 comincia la cronometro juniores dei Mondiali di ciclismo! Seguila nella nostra DIRETTA LIVE - zazoomblog : LIVE Ciclismo cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Segaert e Uijdebroeks puntano alla maglia Bonetto faro azzur… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali U23 in DIRETTA: Price-Pejtersen conquista la maglia iridata. Nono Baroncini - infoitsport : DIRETTA cronometro donne Elite, Mondiali CICLISMO 2021 RISULTATO LIVE -