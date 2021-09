LIVE Ciclismo | Team Relay Mondiali in DIRETTA | miglior tempo provvisorio per la Spagna dopo il cambio Ganna e l’Italia puntano all’oro

(Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 Il terzo intermedio è piazzato al chilometro 36. 14.40 Tra dieci minuti partiranno gli Stati Uniti. 14.38 Problemi in partenza per le austriache che perdono diversi secondi. 14.36 L’Austria perde 27? aldalla. 14.33 La Polonia perde 31? dallaal. 14.29 Il terzetto maschile spagnolo conclude la prova con ildi 26:20.39. 14.28 Il terzetto maschile del Centro Mondiale ha concluso la prova, ora tocca a quello femminile. 14.26 L’Austria passa a 8? dallaal primo intermedio. 14.24 Aspettiamo ora il passaggio dell’Austria all’intermedio. 14.23 La Polonia passa al primo intermedio con 9? di ritardo dalla. 14.22 Lafa ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ciclismo

L'Italia punta molto in alto in questa prova : gli azzurri infatti due settimane fa hanno agguantato il titolo europeo in quel di Trento e cambieranno solamente una pedina nel proprio scacchiere. Il ...Grande attesa per la cronometro Team Mixed Relay , la staffetta mista dei Mondiali 2021 disu strada che oggi vede chiudersi il programma delle prove contro il tempo. Saranno 44,5 ..., ...Pogacar e Roglic sono ambedue forti sul passo e molto veloci, seppur non al livello di van der Poel e Van Aert ...