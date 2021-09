LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali in DIRETTA: miglior tempo provvisorio al primo intermedio della Spagna. L’Italia e Ganna sognano l’oro (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.29 Il terzetto maschile spagnolo conclude la prova con il tempo di 26:20.39. 14.28 Il terzetto maschile del Centro Mondiale ha concluso la prova, ora tocca a quello femminile. 14.26 L’Austria passa a 8? dalla Spagna al primo intermedio. 14.24 Aspettiamo ora il passaggio dell’Austria all’intermedio. 14.23 La Polonia passa al primo intermedio con 9? di ritardo dalla Spagna. 14.22 La Spagna fa registrare il tempo di 16:28.96 al primo intermedio. Il Centro Mondiale, invece, è passato con 1’09” di ritardo dagli spagnoli. 14.19 Il cambio avverrà al chilometro 22,5. 14.16 Il primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.29 Il terzetto maschile spagnolo conclude la prova con ildi 26:20.39. 14.28 Il terzetto maschile del Centro Mondiale ha concluso la prova, ora tocca a quello femminile. 14.26 L’Austria passa a 8? dallaal. 14.24 Aspettiamo ora il passaggio dell’Austria all’. 14.23 La Polonia passa alcon 9? di ritardo dalla. 14.22 Lafa registrare ildi 16:28.96 al. Il Centro Mondiale, invece, è passato con 1’09” di ritardo dagli spagnoli. 14.19 Il cambio avverrà al chilometro 22,5. 14.16 Il...

