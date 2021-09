LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali in DIRETTA: Italia bronzo con Filippo Ganna, oro alla Germania (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 La classifica finale del Team Relay: 1 GERMANY 50:49.10 2 NETHERLANDS + 12.793 ITALY + 37.74 4 SWITZERLAND + 37.79 5 GREAT BRITAIN + 54.99 6 DENMARK + 1:16.16 7 BELGIUM + 1:21.03 8 UNITED STATES OF AMERICA + 2:09.68 9 FRANCE + 2:51.79 10 POLAND + 3:23.18 11 SPAIN + 4:05.55 12 AUSTRIA + 4:33.00 16.42 E’ oro per la Germania! Non riesce la grande rimonta alle olandesi. Chiudono seconde a 12?79. 16.41 Incredibile. Italia seconda a 37?74 dalla Germania, Svizzera terza a 37?79! E’ medaglia per 0.05! 16.40 bronzo PER 5 CENTESIMI, Italia BRAVA E FORTUNATA! 16.39 E’ tiratissima! L’Italia sarà terza o quarta per pochi secondi… 16.38 Si stacca Elena Cecchini, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44 La classifica finale del: 1 GERMANY 50:49.10 2 NETHERLANDS + 12.793 ITALY + 37.74 4 SWITZERLAND + 37.79 5 GREAT BRITAIN + 54.99 6 DENMARK + 1:16.16 7 BELGIUM + 1:21.03 8 UNITED STATES OF AMERICA + 2:09.68 9 FRANCE + 2:51.79 10 POLAND + 3:23.18 11 SPAIN + 4:05.55 12 AUSTRIA + 4:33.00 16.42 E’ oro per la! Non riesce la grande rimonta alle olandesi. Chiudono seconde a 12?79. 16.41 Incredibile.seconda a 37?74 d, Svizzera terza a 37?79! E’ medaglia per 0.05! 16.40PER 5 CENTESIMI,BRAVA E FORTUNATA! 16.39 E’ tiratissima! L’sarà terza o quarta per pochi secondi… 16.38 Si stacca Elena Cecchini, ...

