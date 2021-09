Live: a 20 dalla fine Brahim porta avanti il Milan, mentre raddoppia l'Empoli con Stulac (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milan - Venezia 1 - 0 77': punizione pericolosissima per il Venezia, Theo spara un colpo potentissimo, ma troppo centrale, Maenpaa respinge 73': c'è l'esordio di Pellegri con la maglia rossonera. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 settembre 2021)- Venezia 1 - 0 77': punizione pericolosissima per il Venezia, Theo spara un colpo potentissimo, ma troppo centrale, Maenpaa respinge 73': c'è l'esordio di Pellegri con la maglia rossonera. ...

Advertising

juventusfc : Allegri ???? «Parlare del passato non ha senso. Domani bisogna vincere, non c'è altro da dire. Chi parte dalla panchi… - fanpage : ??Il secondo decreto #GreenPass ha ottenuto l'ok dalla Camera - ValentinaVigli6 : RT @TXTITALY: ?? Capture Time dalla live di poco fa ???? @TXT_members @TXT_bighit #SOOBIN #HUENINGKAI #TOMORROW_X_TOGETHER - aiace90 : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (FIFA 21) live at - rosepastait : che ansia di dormire…se provano a rifare una live io mi butto non solo dalla finestra ma direttamente dal ponte -