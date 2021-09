L'Italia, il Paese dei vaccinati: così la stampa estera racconta la nostra campagna vaccinale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le lodi sono arrivate perfino da Anthony Fauci, capo consigliere medico del Presidente degli Stati Uniti per l’emergenza Covid. “L’Italia è un esempio per il mondo, sta facendo meglio degli Usa per i vaccini anti-Covid” ha detto il virologo negli scorsi giorni da Villa Firenze, residenza dell’ambasciatrice Italiana a Washington, promuovendo il nostro Paese per la gestione della pandemia. In particolare, Fauci si è concentrato sulla percentuale di persone completamente vaccinate sopra i 12 anni: il nostro 75% contro il 54% degli Usa (63% con almeno una dose). “L’Italia è stata uno dei Paesi colpiti più severamente dal Covid-19 e da voi abbiamo imparato molto, acquisito dati e analisi preziose”, ha aggiunto. Il volto della scienza americana si unisce alle voci della stampa estera, che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le lodi sono arrivate perfino da Anthony Fauci, capo consigliere medico del Presidente degli Stati Uniti per l’emergenza Covid. “L’è un esempio per il mondo, sta facendo meglio degli Usa per i vaccini anti-Covid” ha detto il virologo negli scorsi giorni da Villa Firenze, residenza dell’ambasciatricena a Washington, promuovendo il nostroper la gestione della pandemia. In particolare, Fauci si è concentrato sulla percentuale di persone completamente vaccinate sopra i 12 anni: il nostro 75% contro il 54% degli Usa (63% con almeno una dose). “L’è stata uno dei Paesi colpiti più severamente dal Covid-19 e da voi abbiamo imparato molto, acquisito dati e analisi preziose”, ha aggiunto. Il volto della scienza americana si unisce alle voci della, che ...

