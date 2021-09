Lirica e prosa: anche il teatro va incontro ai ragazzi feriti nei legami dalla pandemia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Riapre le porte il teatro Donizetti, rinnovato di recente, e con lui riparte la stagione dei progetti educativi organizzati della Fondazione, in collaborazione con ATS e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Il programma da portare nelle scuole è stato presentato mercoledì, nella sala Tremaglia del teatro Donizetti, durante la conferenza stampa coordinata da Massimo Boffelli, direttore della Fondazione Donizetti. Tanti i progetti elaborati, ma due i principali sui quali è stata posta l’attenzione sono: Opera Wow, per l’opera, e Pulire il futuro per la prosa. Proprio qui risiede la novità della stagione 2021-2022, che si aprirà ufficialmente il 28 settembre alle 11 al Donizetti con lo spettacolo Lucia Off: il settore della Lirica e della prosa per la prima volta insieme per la formazione dei ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Riapre le porte ilDonizetti, rinnovato di recente, e con lui riparte la stagione dei progetti educativi organizzati della Fondazione, in collaborazione con ATS e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Il programma da portare nelle scuole è stato presentato mercoledì, nella sala Tremaglia delDonizetti, durante la conferenza stampa coordinata da Massimo Boffelli, direttore della Fondazione Donizetti. Tanti i progetti elaborati, ma due i principali sui quali è stata posta l’attenzione sono: Opera Wow, per l’opera, e Pulire il futuro per la. Proprio qui risiede la novità della stagione 2021-2022, che si aprirà ufficialmente il 28 settembre alle 11 al Donizetti con lo spettacolo Lucia Off: il settore dellae dellaper la prima volta insieme per la formazione dei ...

