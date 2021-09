L'immunologo Silvestri: "Mio figlio 11enne ha testato il vaccino: niente effetti collaterali" (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Pfizer ha pubblicamente annunciato i risultati del trail clinico del vaccino contro SARS-CoV-2 nei bambini tra i 5 e gli 11 anni di età. Lo studio ha coinvolto oltre 2.200 bambini negli USA – tra cui, e lo dico con grande orgoglio, anche mio figlio Nicholas di quasi 11 anni. Ricordiamo che il dosaggio del vaccino è di due dosi da 10 microgrammi (un terzo della dose per adulti) fatte a tre settimane di distanza tra loro. I principali risultati dello studio indicano una efficacia nel generare anticorpi neutralizzanti il virus pari a quella dimostrata dallo stesso vaccino nella fascia di età superiore e la sostanziale assenza di effetti collaterali non rari (quelli rari non potrebbero emergere in questo tipo di trial clinico)”. A scriverlo su Facebook è l’immunologo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Pfizer ha pubblicamente annunciato i risultati del trail clinico delcontro SARS-CoV-2 nei bambini tra i 5 e gli 11 anni di età. Lo studio ha coinvolto oltre 2.200 bambini negli USA – tra cui, e lo dico con grande orgoglio, anche mioNicholas di quasi 11 anni. Ricordiamo che il dosaggio delè di due dosi da 10 microgrammi (un terzo della dose per adulti) fatte a tre settimane di distanza tra loro. I principali risultati dello studio indicano una efficacia nel generare anticorpi neutralizzanti il virus pari a quella dimostrata dallo stessonella fascia di età superiore e la sostanziale assenza dinon rari (quelli rari non potrebbero emergere in questo tipo di trial clinico)”. A scriverlo su Facebook è l’...

