Liga, Real devastante. Vittoria per 6-1 sul Maiorca. Primo successo per il Villarreal (Di giovedì 23 settembre 2021) Nelle gare della 6a giornata de La Liga, giocate alle 22.00, successi rotondi per il Real Madrid e il VillarReal. Il Real di Ancelotti ha preso a pallate il Maiorca, vincendo con un netto 6-1. Tripletta per Asensio, doppietta per Bzenzema e rete di Isco. Vittoria anche per il VillarReal, che dopo 4 pareggi riesce a centrare il Primo successo. Battuto l'Elche per 4-1.

