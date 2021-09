Liga 2021 2022 | il Real ne fa sei al Maiorca | arriva il primo successo del Villareal

(Di giovedì 23 settembre 2021) Nella sesta giornata dellavola ilMadrid. I blancos sconfiggono con un sonoro 6-1 ile si prendono con 16 punti la testa della classifica. I mattatori della sfida del Bernabeu sono Karim Benzema (doppietta) e Marco Asensio (tripletta). Prima vittoria, invece, per il Villa, avversario dell’Atalanta nei gironi di Champions League. Anche qui un punteggio piuttosto largo per battere l’Elche: 4-1. Dopo quattro pareggino finalmente i tre punti per i ragazzi di Emery. GLI HIGHLIGHTS ED I GOL DIMADRID-6-1 IlMadrid la chiude già neltempo. Dopo 3? è Benzema a sfruttare alla perfezione uno svarione della retroguardia avversaria per insaccare alle ...

... Ronald Koeman, alla vigilia della partita dicontro il Cadice. Il tecnico si è presentato davanti ai media dichiarando che non avrebbe accettato alcuna domanda e leggendo un comunicato. ...Vittoria casalinga per il Siviglia, che nella gara valida per la sesta giornata della/2022 si impone 3 - 1 contro il Valencia. Primi vittoria, invece, per l'Espanyol, che vince 1 - o in casa contro l'Alaves, ancora a secco in campionato. Una conclusione vincente del Papu ...Nella sesta giornata della Liga 2021/2022 volano Real Madrid e Villareal, che sconfiggono rispettivamente Maiorca ed Elche.Real Madrid-Maiorca: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la sesta giornata della Liga 2021/2022 ...