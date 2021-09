Libri da studiare 3 | Karl Marx di Isaiah Berlin

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Forse il lato più straordinario di questo libro didedicato a “” (Adelphi) è la capacità di mettere in relazione lo stile di scrittura di un pensatore prodigioso (“nessun pensatore del secolo scorso ha avuto un’influenza così diretta e profonda sull’umanità quanto quella esercitata da”) e gli esiti autoritari che in quegli scritti erano inesorabilmente prefigurati. Uno stile nemico di ogni emozione, subito bollata come “sentimentalismo” o “romanticismo” d’accatto. Uno stile duro, inflessibile, categorico, poderoso, ingiurioso se necessario, sarcastico, concreto, iper-assertivo, creatore di formule secche, ultimative, sferzante con i “chiacchieroni sconclusionati”, aggiunge. La prosa di chi sente di possedere la verità in ...

Forse il lato più straordinario di questo libro di Isaiah Berlin dedicato a "Karl Marx" (Adelphi) è la capacità di mettere in relazione lo stile di scrittura di un pensatore prodigioso ...