Ultime Notizie dalla rete : Libia Haftar Game of Libia: la crisi infinita non sarà risolta dalle elezioni di dicembre ... guidato da Serraj; e l'altro in Cirenaica (l'est), sotto il controllo del generale Haftar. Dopo il ... sulla carta, da tutti gli attori presenti in Libia. La prossima tappa sono le urne, a dicembre. '...

Libia: Haftar sospende le proprie funzioni militari Il generale Khalifa Haftar ha sospeso le proprie funzioni di militare al fine di poter partecipare a elezioni del 24 dicembre in Libia. Lo annuncia un comunicato. Il requisito della sospensione delle funzioni di militare ...

