L’ex grillina Sara Cunial paragona il Green pass alla Shoah: «Siamo sudditi del terrore. Mattarella? Sotto ricatto» – Il video (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Nel 1938 molti studenti italiani, per una fede diversa da quella della massa, sono stati espulsi dalle scuole e dalle biblioteche. Ora nel 2021 sono nuovamente sbarrati a noi cittadini quei luoghi. Questo è inaccettabile», inizia così il discorso in Aula alla Camera della deputata del gruppo Misto Sara Cunial, intervenuta nel corso della dichiarazione di voto sul secondo decreto Green pass. «Tanti giovani hanno deciso di vaccinarsi per paura, ma non per paura di morire ma di non poter più andare in discoteca o a fare aperitivo. Questo è davvero il popolo che volete? Un popolo che vi è suddito per terrore e che per avere la libertà è disposto a farsi inoculare un liquido di cui non conosce il contenuto?», continua. «Siamo milioni – spiega L’ex ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Nel 1938 molti studenti italiani, per una fede diversa da quella della massa, sono stati espulsi dalle scuole e dalle biblioteche. Ora nel 2021 sono nuovamente sbarrati a noi cittadini quei luoghi. Questo è inaccettabile», inizia così il discorso in AulaCamera della deputata del gruppo Misto, intervenuta nel corso della dichiarazione di voto sul secondo decreto. «Tanti giovani hanno deciso di vaccinarsi per paura, ma non per paura di morire ma di non poter più andare in discoteca o a fare aperitivo. Questo è davvero il popolo che volete? Un popolo che vi è suddito pere che per avere la libertà è disposto a farsi inoculare un liquido di cui non conosce il contenuto?», continua. «milioni – spiega...

