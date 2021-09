Lewandowski e le italiane in Champions: «Sempre pericolose, può succedere di tutto» (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha parlato del possibile cammino delle italiane in Champions League Roberto Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del possibile cammino delle squadre italiane in Champions League. «Non conosco molto la situazione dei club italiani, so che hanno cambiato molto. Ho degli amici alla Juventus (Szczesny, ndr) ma so che gli italiani sono Sempre pericolosi. E in Champions può succedere di tutto». LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attaccante del Bayern Monaco Robertha parlato del possibile cammino delleinLeague Roberto, attaccante del Bayern Monaco, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del possibile cammino delle squadreinLeague. «Non conosco molto la situazione dei club italiani, so che hanno cambiato molto. Ho degli amici alla Juventus (Szczesny, ndr) ma so che gli italiani sonopericolosi. E inpuòdi». LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Lewandowski: «Italiane in Champions? Sono squadre sempre pericolose» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Il pensiero di #Lewandowski sulle italiane in #ChampionsLeague ??? - sportli26181512 : Lewandowski: 'Io al Real Madrid? Ho incontrato Florentino Perez. Italiane pericolose, Messi e CR7...': Robert Lewan… - GiGiglio99 : @bugozzi69 Ma tanti valori da quello che ho visto più o meno hanno sbagliato, come mettere Lewandowski più forte di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski italiane Lewandowski: 'Io al Real Madrid? Ho incontrato Florentino Perez. Italiane pericolose, Messi e CR7...' Commenta per primo Robert Lewandowski riceve la Scarpa d'Oro. L'attaccante polacco del Bayern Monaco ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Non ho ancora finito il lavoro! Voglio ancora mostrare quel che ...

Le retrocessione di Cristiano Ronaldo ... Del resto quando c'erano i soldi veri le logiche italiane erano esattamente le stesse. Certo è che ... Lewandowski, 3. Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Mbappé, Neymar e Oblak , 8. Kane, Kante, Neuer e Ter ...

Lewandowski: «Italiane in Champions? Sono squadre sempre pericolose» Milan News 24 Lewandowski: «Ho degli amici alla Juve. Futuro? È vero, l’ho incontrato» Lewandowski: «Ho degli amici alla Juve. Futuro? È vero, l’ho incontrato». Le dichiarazioni dell’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha ricevuto ieri la Scarp ...

Lewandowski: «Italiane in Champions? Sono squadre sempre pericolose» Robert Lewandowski ha parlato in un’intervista anche delle squadre italiane in Champions League, ammettendo di conoscerle poco Robert Lewandowski ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in ...

Commenta per primo Robertriceve la Scarpa d'Oro. L'attaccante polacco del Bayern Monaco ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Non ho ancora finito il lavoro! Voglio ancora mostrare quel che ...... Del resto quando c'erano i soldi veri le logicheerano esattamente le stesse. Certo è che ..., 3. Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Mbappé, Neymar e Oblak , 8. Kane, Kante, Neuer e Ter ...Lewandowski: «Ho degli amici alla Juve. Futuro? È vero, l’ho incontrato». Le dichiarazioni dell’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha ricevuto ieri la Scarp ...Robert Lewandowski ha parlato in un’intervista anche delle squadre italiane in Champions League, ammettendo di conoscerle poco Robert Lewandowski ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in ...