L’europarlamentare più odiato da Pechino ci spiega come cambierà il rapporto dell'Ue con la Cina (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dal punto di vista cinese, il fatto che America e Regno Unito condividano “tecnologia nucleare estremamente sensibile” con l’Australia è la prova che Washington usi “due pesi e due misure sulle esportazioni e sull’utilizzo del nucleare, e usa la questione come uno strumento per un pericoloso gioco geopolitico”. Ma le alleanze internazionali sono imprescindibili per contenere il bullismo e l’influenza autoritaria cinese nel resto del mondo. Anche dentro all’Unione europea, che negli ultimi anni era stata guidata dal “modello Merkel” nei rapporti con la Cina – più dialogo commerciale, che aiuta a costruire anche un dialogo politico –, è ormai opinione diffusa che non si possano separare i due piani nella relazione con Pechino. “L’Ue ha appena dato il via alla sua strategia indopacifica”, dice al Foglio Reinhard ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dal punto di vista cinese, il fatto che America e Regno Unito condividano “tecnologia nucleare estremamente sensibile” con l’Australia è la prova che Washington usi “due pesi e due misure sulle esportazioni e sull’utilizzo del nucleare, e usa la questioneuno strumento per un pericoloso gioco geopolitico”. Ma le alleanze internazionali sono imprescindibili per contenere il bullismo e l’influenza autoritaria cinese nel resto del mondo. Anche dentro all’Unione europea, che negli ultimi anni era stata guidata dal “moo Merkel” nei rapporti con la– più dialogo commerciale, che aiuta a costruire anche un dialogo politico –, è ormai opinione diffusa che non si possano separare i due piani nella relazione con. “L’Ue ha appena dato il via alla sua strategia indopacifica”, dice al Foglio Reinhard ...

zazoomblog : L’europarlamentare più odiato da Pechino ci spiega come cambierà il rapporto dellUe con la Cina - #L’europarlament… - GcColombo : RT @giangoSGV: L’europarlamentare @ladyonorato lascia la Lega perché «non posso più stare in un partito che sostiene il governo Draghi» - Kriss42042564 : RT @fratotolo2: L’europarlamentare @ladyonorato lascia la #Lega: “Non posso più stare in un partito che sostiene il governo Draghi”. La Don… - giuliog : RT @PagellaPolitica: Si è dimessa dalla Lega l'europarlamentare no vax Francesca Donato. Non poteva più stare, a sua detta, in un partito c… - Bomba2H : RT @fratotolo2: L’europarlamentare @ladyonorato lascia la #Lega: “Non posso più stare in un partito che sostiene il governo Draghi”. La Don… -

Ultime Notizie dalla rete : L’europarlamentare più L’europarlamentare più odiato da Pechino ci spiega come cambierà il rapporto dell'Ue con la Cina Il Foglio